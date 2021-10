Rénovation de la gare Saint-Lazare : la touche finale

Le 21 mars dernier, la rénovation des Cours de Rome et du Havre a été annoncée par Gares & Connexions, filiale de la SNCF. "La gare n'a pas fini sa mue : elle va encore nous surprendre avec la métamorphose des deux cours en un véritable lieu de vie", nous promet Rachel Picard, sa directrice générale.

Un chantier à 5 millions

Le chantier, qui doit débuter courant mai pour s'achever au premier trimestre 2014, prévoit une nouvelle distribution des flux de circulation donnant la priorité aux piétons. Des "salons urbains", véritables espaces de rencontre, seront créés, offrant des bancs individuels entourés d'arbres plantés en pot. La desserte des Vélib' (vélos en location) et des taxis sera totalement réorganisée. Une station dédiée verra d'ailleurs le jour rue d'Amsterdam.

"La place sera mise en lumière grâce à de hauts mâts munis de spots orientables, contribuant à sécuriser toutes les zones du parvis", précise Gares & Connexions. Enfin, les oeuvres du sculpteur Arman, L'heure de tous et Consigne à vie, seront rénovées et leur rôle de repère renforcé. Coût total de ces travaux, entrepris au même moment que le renouveau des rues Saint-Lazare et de la place Gabriel Péri pris en charge par la Ville de Paris : 5 millions d'euros.

Pour rappel, il s'agit de l'ultime étape de la rénovation de la gare Saint-Lazare, qui avait démarré il y a dix ans. Aujourd'hui, 13% de ses usagers viennent de province, 17% sont des Parisiens et 70% sont des Franciliens.