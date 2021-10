Tramway caennais : la ligne 2 en détails

Jusqu'au 19 juin, les citoyens peuvent s'exprimer au cours d'une série de réunions publiques. Leurs remarques permettront de peaufiner le tracé de la future deuxième ligne de tramway de Caen, et de déterminer les emplacements définitifs des stations.

La desserte de l'ouest de Caen

Les auteurs du projet envisagent quinze stations. "Plusieurs critères entrent en jeu pour définir le tracé de la future ligne : il doit desservir des secteurs de population dense et des équipements sportifs ou culturels, être techniquement envisageable et d'un coût raisonnable", énumère Eric Vève, président de Viacités.

C'est au bord du fleuve, devant le nouveau quartier des Rives de l'Orne, que débutera la deuxième ligne. Elle longera le cours d'eau avant de bifurquer ves l'hyper-centre par l'avenue du Six juin. A partir de là, plusieurs versions sont étudiées. La première emprunterait le chemin de l'actuelle ligne jusqu'à l'arrêt Saint-Pierre, puis redescendrait le bd Maréchal Leclerc jusqu'au rond-point de la place Gambetta, devant le palais de justice. La seconde prendrait à gauche la rue de Bernières, pour filer tout droit jusqu'au même rond-point. La troisième offrirait trois arrêts supplémentaires le long de la rue du Havre, de l'avenue de Verdun et de la rue Sadi Carnot.

Quelle que soit l'option, la nouvelle ligne suivrait ensuite le boulevard Bertrand, pour passer devant l'Hôtel de Ville avant de filer plein sud pour rejoindre la rue du Carel, où siège le Conservatoire, de traverser le site du Centre hospitalier spécialisé, d'emprunter la rue du Capitaine Boualam puis de remonter la rue Damozanne jusqu'à son intersection avec la rue de Bayeux.

A cet endroit, la ligne donnerait naissance à deux "branches". La "C" remonterait la rue du Chemin-Vert jusqu'au collège Jacquard et son terminal "Le Méridien". La "D" prendrait le boulevard Detolle, puis Pompidou, desservirait le stade d'Ornano avant de gagner son terminus à Bretteville.

Conçue pour desservir l'ouest de Caen, la ligne 2 "fera figure d'armature urbaine de la ville. Tout le territoire des trente prochaines années sera organisé autour de ces lignes de tramway", observe Eric Vève. "Car cette infrastructure a vocation à se prolonger à l'avenir à l'est, vers la Presqu'île de Caen en reconstruction, les communes de Fleury ou de Colombelles". Les travaux devraient débuter en 2016. Auparavant, des réunions publiques sont prévues en juin et un mandataire de maîtrise d'ouvrage, sélectionné sur appel d'offres, sera nommé fin mai. Il aura pour mission de suivre l'ensemble du projet et d'intégrer le tramway fer dans son environnement. Un pari de taille.

Connecté

Viacités a lancé un journal pour informer les citoyens sur l'avancée du projet. Des pages Facebook et Instagram ont également été créés, comme une chaîne You Tube.

Investissement

La création de la ligne 2 et le remplacement de la ligne 1 coûteraient 299,6 millions d'euros. 40% du montant investi en 2002 seront conservé.

Etapes

Quinze réunions publiques sont prévues avant mi-juin. Suivront des études de projet et une enquête publique en 2014. Le tracé définitif sera connu début 2015.

Design

Les rames du nouveau tramway fer bénéficieront d'un habillage "renvoyant à l'identité de notre territoire". Certains secteurs du tracé seront engazonnés.