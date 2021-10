Socoval : réunion décisive ce mercredi 3 avril

Les "filles de Socoval" n'ont plus les yeux tournés vers le passé et leur PDG italien, Inghirami. Ce mercredi 3 avril, c'est peut-être leur avenir professionnel qui est en train de s'écrire. Elles rencontrent en effet celui qui pourrait être leur futur employeur.



Cet homme, c'est Pierre Nogalès, façonnier qui travaille pour de grandes marques, et qui possède d'ailleurs l'entreprise ADN Couture, à Cherbourg. Dior se dit prêt à lui confier la confection de vestes pour femmes. Nogalès pourrait ainsi embaucher les licenciées de Socoval.

Déjà 17 jours d'occupation

La rencontre de ce mercredi 3 avril va permettre de peaufiner ce projet, et surtout de mettre un visage sur ce nom : car Pierre Nogalès ne s'est pas encore exprimé officiellement. Il n'a pas non plus échangé avec les salariées. Cela fait doucement sourire le directeur du site de Socoval à Cherbourg, Eros Catalano. Car Inghirami, propriétaire de l'usine, a lui refusé de collaborer avec Dior, jugeant que la proposition de la marque de luxe manquait de concret.



Une vingtaine de salariées occupent leur usine depuis désormais 17 jours. Elles décideront à l'issue de la rencontre avec Pierre Nogalès si elles poursuivent leur action.