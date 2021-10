Affaire Sarkozy : des menaces de mort envoyées de Cherbourg ?

Le juge Jean-Michel Gentil, qui a mis en examen Nicolas Sarkozy la semaine dernière, a reçu mercredi 27 mars une lettre de menaces de mort accompagnées de balles à blanc.

Le Monde publie ce matin plusieurs extraits du courrier, adressé à "M. Gentil, du Syndicat de la magistrature, fondé en mai 1968. Groupuscule de juges rouges révolutionnaires, socialo soviétiques, totalitaires, enragés et engagés politiquement".

Un groupuscule du grand ouest

La lettre fait référence à la mise en examen de Nicolas Sarkozy et profère des menaces de mort envers un proche du juge, basé "dans un secteur géographiquement plus proche et beaucoup moins risqué" que Bordeaux, la ville où travaille Jean-Michel Gentil. Le courrier est en effet signé d'un groupuscule du grand ouest ou de la région parisienne, qui se présente comme "l'Interaction des Forces de l'Ordre (IFO) de Paris, Melun, Rouen, Caen, Cherbourg, Rennes".

Pas encore d'enquête à Cherbourg

Contacté par Tendance Ouest, le procureur de la République de Cherbourg, Eric Bouillard, signale qu'il n'était pour le moment pas au courant de ce versant de l'affaire. "Le Parquet de Cherbourg n'a pas été saisi pour enquêter", précise-t-il. Eric Bouillard ajoute qu'il ne connaît pas le supposé "IFO".

Les journalistes politiques Jean-Pierre Elkabbach (Europe 1) et Mickaël Darmon (I-Télé) ont indiqué avoir reçu des menaces de mort du même groupuscule.

Ci-dessous une copie de la lettre envoyée à Jean-Pierre Elkabbach