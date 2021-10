Mont Saint-Michel : 12 euros le parking dès le 3 juin

Payer ou marcher... Les touristes devront finalement débourser 12 euros pour se garer au Mont Saint-Michel à compter du 3 juin 2013. Une hausse de 3 euros, par rapport aux 8,5 euros payés jusque là pour stationner 24 heures top chrono. Le tarif de nuit sera de 4 euros, valable de 19h à 11h30 le lendemain matin.

Les gratuités pour les salariés du Mont, les habitants du Grand Pontorson et ceux du Mont seront

maintenues.

Une marche moins longue jusq'au Mont

Mais la bonne nouvelle, c'est que la marche de 900 mètres jusqu'au Mont, tant critiquée par visiteurs et professionnels du tourisme, ne sera plus d'actualité. Les navettes, appelées les "Passeurs", viendront prendre les touristes directement sur les parkings, et non plus près du barrage. Deux arrêts seront effectués dans la zone commerciale de la Caserne.

Il restera tout de même un peu de marche à pied, car les Passeurs s'arrêteront à 400 m de la Merveille, le temps que la nouvelle passerelle soit terminée.

A cheval, en vélo, à pied...

Pour plus d'authenticité, les visiteurs pourront préférer les maringotes, tractées par des chevaux. Il vous en coûtera alors 5 euros la traversée, qui passera par les berges du Couesnon. Par ailleurs, comme c'était déjà le cas, les cyclistes pourront continuer d'utiliser les emplacements dédiés et pourront prendre gratuitement les navettes soit au parking, soit au barrage. Enfin, les piétons pourront utiliser des chemins jalonnés et arborés.

Ces nouveautés ont été négociées par les Régions de Basse-Normandie, de Bretagne et le Conseil général de la Manche avec Véolia. Elles devront être validées le 3 avril par le Syndicat Mixte chargé du rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel.

Retrouvez ci-dessous la grille tarifaire à partir du 3 juin 2013.