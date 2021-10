Attention toutefois, sa vitesse commerciale est réduite aujourd'hui et ce soir avec une cadence à 8 minutes au lieu de 5 minutes entre les stations Poincaré et Copernic, et à 15 minutes au lieu de 10 minutes sur les branches A & B.

Demain, samedi 23 mars, le tram devrait à nouveau circuler normalement.

Le tramway n'a pas circulé mercredi 20 et jeudi 21 mars après le déguidage d'une rame, mardi 19 mars au soir.