L'appli de la semaine : Icomania

On fait marcher nos méninges cette semaine et fonctionner notre sens de l'observation. L'application que je vous propose de découvrir, c'est "icomania". Cette application a été créée par les mêmes personnes qui ont fait le succès de 4 IMAGES 1 MOT et PEINDRE AVEC DES AMIS.

Ici, on vous montre un dessin stylisé très contemporain et vous devez deviner qui est représenté. A chaque fois un indice vous est donné : acteur, ville, pays, personnage etc. Mais il y a aussi des logos de marque ici où là. Quelques unes des représentations sont un peu étranges mais franchement, 95% des icônes sont très justes et on prend un réel plaisir à répondre.

Pour vous aider, vous avez 2 rangées de lettres ,à la manière du scrabble » et vous devez utiliser tout ou partie de ces lettres pour former le nom de la réponse. Si vraiment, vous séchez, vous avez la possibilité de demander à l'appli de placer une des lettres au bon endroit.

Profitez en gratuitement, seul, entre amis ou en famille sur iphone ou smartphone android !