Nord-Cotentin : deux sorties de route mercredi 20 mars

Mercredi 20 mars, à 19h55, une conductrice âgée de 25 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur l'axe RD 418, au lieu-dit "La Basfeuille", sur la commune de Nègreville.

Un chevreuil a traversé la route et provoqué l'accident. Aucun blessé n'est à déplorer.

Deux blessés légers

Quelques minutes plus tard, vers 20h, c'est à Martinvast qu'un conducteur de 37 ans a perdu le contrôle de sa voiture, sur la D900, dans un virage. L'automobiliste et son passager ont été légèrement blessés, et transportés à l'hôpital de Cherbourg.