49e foire au boudin de Mortagne au Perche

Pour la 49e année consécutive, Mortagne au Perche accueille les meilleurs fabricants de boudin afin de décerner les médailles tant convoitées, gage de qualité de la spécialité.

En plus du concours à proprement parler, il y aura plusieurs animations : la fête foraine pour toute la famille, un concours du plus gros mangeur de boudins, des démonstrations et dégustations culinaires, une course cycliste...

La foire au boudin se déroule samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 mars.

Retrouvez le programme à la fin de cet article. Ecoutez, Luc Bequet, Président du Comité des fêtes de Mortagne.