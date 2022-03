Cherbourg : le trafic Zéphir Bus reprend peu à peu

Les bus Zéphir vont de nouveau rouler ce jeudi 14 mars à Cherbourg, avec toutefois encore de nouvelles perturbations.

La situation à 14h15 :

Ligne 1: Service partiel (Champagne/Maine non desservis ainsi que la rue Max Paul Fouchet, arrêt à la passerelle pour l'IUT).



Ligne 2: Service normal.



Ligne 3: Service normal.



Ligne 4: Service partiel entre Dubost et Bricquerie (attention itinairaire adapté à la Glacerie par RN13 et à Equeudreville secteur du Val l'abbé non desservi).



Ligne 5: Service normal.



Ligne 8: Service normal.



Ligne 9: Service non assuré.