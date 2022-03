Le Bessin sous la neige : les photos

"Les Services techniques de la Ville de Bayeux sont à pied d'oeuvre depuis hier pour permettre aux bayeusains de circuler. Néanmoins, et en raison du caractère exceptionnel du phénomène neigeux, des priorités ont dû être fixées", indique ce matin la municipalité de Bayeux.

"Ainsi, ce sont les accès pompiers, gendarmerie, les accès pour le ravitaillement de l'hôpital et les grands axes qui sont d'abord dégagés.

Les équipes sont toutes mobilisées pour procéder au déneigement. La saleuse, elle aussi bloquée par la neige, a pu reprendre son travail très vite après l'intervention d'un tracteur pour la dégager. Les équipes de la Ville travaillent sans relâche et aident également au dépannage des véhicules des automobilistes aventureux qui se sont risqués sur les chaussées. En plus des services techniques, les espaces verts ou encore les équipe du service des sports viennent prêter main forte. Ce sont donc presque 30 personnes qui travaillent au déneigement et au salage aujourd'hui sur le périmètre. Le dispositif peut et sera ré-adapté si besoin en fonction de l'état du ciel et des routes".

