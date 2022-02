Décès du vice-amiral d'escadre Charles-Henri Méchet

Le vice-amiral d'escadre (2S) Charles-Henri Méchet avait été préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord de 1990 à 1992.

Ses obsèques auront lieu le 5 mars à 10h à la cathédrale Saint-Louis des Invalides (Paris).

Né le 30 septembre 1933 à Fes (Maroc), il est entré dans la marine le 23 septembre 1952. Au cours de sa riche carrière d'officier de marine, il a commandé 4 bâtiments : la vedette côtiere "P761", l'escorteur rapide Le Bourguignon, l'escorteur d'escadre Maille Breze et la frégate Duguay-Trouin. Après deux ans comme sous-chef d'état-major "matériel" à l'état-major de la Marine à Paris, il fut nommé commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg et préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, fonction qu'il occupa de février 1990 à janvier 1992.

Il était commandeur de la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite, ainsi qu'officier de l'ordre du mérité maritime.