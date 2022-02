Les vacances d'hiver avec CREA Mondeville

Du 25 Février au 1er Mars , des stages à la demi journée, journée ou plusieurs jours sont disponibles pour les enfants.



AcroDanse (matin) : Créations individuelles et collectives ! Travailler sur l'équilibre, s'approprier des postures d'accro-gym (statiques et dynamiques), et les lier par la danse (tous styles de danses). Stage mixte adapté aux garçons comme aux filles



Cirque (après-midi) : Jonglerie (massues, balles, bâton du diable, diabolo, foulards, assiettes chinoises…) , acrobaties, trapèze, équilibre sur objets (boule, rouleau américain, monocycle, fil de fer...)…

Ecoutez Florence Bailleul nous présenter ces animations:

Toutes les infos et inscriptions sur www.crea-spectacles.com ou au 02 31 84 19 53.