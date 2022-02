L'éleveur ne peut plus mettre ses agneaux à l'herbage aux bonnes périodes. Du coup, cette année, 30 de ses bêtes de ne seront plus "Aocables". Après avoir abordé brièvement l'importance de sa présence au salon, il est revenu à notre micro sur ses difficultés et sur l'AOC des Prés-Salés du Mont Saint Michel...





SIA 2013: Le coup de gueule d'un éleveur de Prés-Salés Impossible de lire le son.