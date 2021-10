Construire sans polluer grâce à la maison "Zéro Carbone"

Les professionnels du bois n’hésitent pas à le crier sur tous les toits, à l’heure où le réchauffement climatique s’invite régulièrement à la Une des médias. "Si nous prenons l’exemple d’une maison en bois dont la construction génère deux tonnes de CO2, la forêt qui permet de fournir le bois nécessaire à la construction de cette maison aura de son côté capté trois tonnes de CO2 au cours de sa croissance, d’où un bilan carbone positif", explique Jean-Marie Leclerc, directeur de Professions Bois.

Nombreux avantages

Dans la région, les particuliers font cependant toujours plutôt confiance aux modes traditionnels de construction plutôt qu’au bois, ce matériau ne représentant que 8,8% du marché du neuf, contre 11% au niveau national.

Les avantages du bois sont pourtant légion : un gain de place grâce à des couches isolantes plus fines, un coût moindre pour des extensions et surtout pour des surélévations, le bois étant plus léger, ou encore, une durée de chantier plus courte.