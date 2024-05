Météo. Ascension : les vendeurs de glace dans les starting-blocks

Chocolat, vanille, pistache, framboise et même camembert ou encore rillettes, il y a l'embarras du choix à la Maison Candy's de Ouistreham. Ce marchand de glaces situé Avenue de la mer, l'une des principales rues de la Ville, propose une centaine de parfums différents et ce, depuis 16 ans. La fabrication de glaces artisanales n'a plus de secrets pour Sophie Buttier et son mari Michaël. "On va chercher le lait à la ferme de Vergy de Ouistreham tous les matins et on fabrique au fur et à mesure."

Les vendeurs de glaces prêts pour le week-end de l'Ascension Impossible de lire le son.

Un stock de 100 bacs de glace

Pour ce week-end de l'Ascension, plus de 100 bacs de glace patientent dans la chambre froide, à -30 °C, pendant que les trente autres font saliver les clients en boutique. Le couple a anticipé le week-end de beau temps. Dès mercredi 8 mai, Météo France prévoit jusqu'à 20 °C dans le Calvados. "On regarde la météo des mers tous les matins", sourit Michaël.

Une chambre froide pleine à craquer !

Sans surprise, les glaciers sont météo-dépendants. Bousculé par un début de saison estivale catastrophique, le couple espère rattraper le temps perdu sur ce week-end prolongé et l'arrivée de touristes. "Le 1er mai par exemple, comme il pleuvait toute la journée, on a vendu une dizaine de glaces contre une cinquantaine en temps normal", explique Sophie Buttier. "Là, on est au garde à vous. On attend les clients avec impatience !" Dans leur boutique où se mélangent sucettes, chichis, gaufres, crêpes et autres confiseries, les glaces représentent environ 50% de leur chiffre d'affaires à l'année.