80 ans du Débarquement. Des timbres à l'effigie du Jour-J

Le 10 juin prochain, La Poste sortira un carnet de timbres commémorant les 80 ans du Jour-J, et la voie de la Libération de la France qui a été ouverte au lendemain, de la Normandie aux Ardennes. Il sera vendu dans de nombreux bureaux de poste, et en avant-première à Bayeux, Bénouville et Ouistreham du jeudi 6 au samedi 8 juin. "A l'heure où les derniers témoins et contemporains disparaissent, la transmission de la mémoire est un enjeu essentiel", explique La Poste sur cette initiative.

Dans des tons bleus et jaune pastel, le timbre illustre des soldats courant vers les villes de Sainte-Mère-Eglise, Avranches et Metz, symbolisant les 1 147km de la Voie de la Liberté. A l'unité, le timbre coûtera 1,96€, et sera imprimé en 400 000 exemplaires.