Cherbourg-en-Cotentin. Festivités de Noël : des animations à ne pas manquer

Découvrez notre sélection des animations prévues à Cherbourg-en-Cotentin à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Un marché de Noël

Le marché de Noël se réinvente et se déplace dans la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin. Dans un univers féerique, des chalets sont habités par des artisans locaux et créateurs, sans oublier les stands de vin chaud, confiseurs et chalets solidaires. Le marché de Noël est installé jusqu'au dimanche 24 décembre.

Un père Noël biker !

Le père Noël arrive à moto, samedi 9 et dimanche 10 décembre, au manoir de la Coquerie à Querqueville, où vous attendent un marché de l'Avent et une conteuse d'histoires de Noël, de 14h à 17h.

Une troupe de Farceurs gaffeurs

Qu'ils jonglent ou qu'ils dansent, les Grelings provoquent des situations rocambolesques ! Ces personnages clownesques viendront à votre rencontre avec fantaisie et complicité samedi 16 décembre à 11h30, 14h30 et 16h30 place Centrale et dans les rues piétonnes de Cherbourg-en-Cotentin.

Spectacle musical pour les enfants

Un spectacle musical de Noël pour les enfants avec Monsieur Ribouldingue est proposé par le comité des fêtes d'Equeurdreville-Hainneville dimanche 17 décembre à partir de 15h30. Séances photos avec le père Noël et goûter de 15h à 17h à l'Agora.

Les mâchoires d'acier

Bitbybit ou le mors aux dents. A un mètre du sol sur une poutre étroite, deux frères se maintiennent en équilibre, retenus par une corde entre les dents, pour une remise au goût du jour de cette discipline circassienne ancienne des "mâchoires d'acier". Les 14, 15, 16,17,20 et 21 décembre salle Pierre-Aquiton, à Cherbourg.

Une confiserie ambulante

Samedi 23 décembre, Supplément Chantilly vous réserve un moment sucré autour d'un char musical embarquant gâteaux, bonbons et autres décors savoureux. Echassiers, jongleurs et danseurs vous régaleront les yeux et les papilles, à 18h, place Centrale et dans les rues piétonnes de Cherbourg-en-Cotentin.