Manche. Mais où est donc passé l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ?

Le Dragon 50, l'hélicoptère de la Sécurité civile dans la Manche, ne vole plus dans le ciel du département depuis une semaine. Il est parti en renfort des secours dans le Pas-de-Calais, jeudi 9 novembre. L'équipage et l'appareil doivent revenir, sauf contre-ordre, samedi 18 novembre.

Plus de 25 heures de vol

"Nous avons eu une mise en place de nuit pour porter secours tout de suite", explique Franck Magnier, le pilote. Cette décision a été payante car dès l'arrivée de l'équipage, ils ont été engagés pour porter secours et aller chercher des personnes bloquées par les inondations.

"Maintenant on fait plutôt des vols de reconnaissance", poursuit Franck Magnier. L'objectif est de repérer ou mettre en place du pompage de l'eau, ou encore organiser les secours pour que les habitants puissent aller chercher des affaires chez eux. Depuis son déploiement dans le Pas-de-Calais, Dragon 50 a volé plus de 25h en une semaine. C'est beaucoup, compte tenu de la mauvaise météo et de la fatigue et de la concentration que demande le pilotage.

Quatre personnes composent l'équipage : le pilote, un mécanicien et deux plongeurs du centre de secours de Granville. Il y a eu trois relèves.