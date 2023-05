[Photos]. À la base de Dragon 50, l'hélicoptère de la Sécurité civile dans la Manche

C'est un outil précieux pour les secours de la Manche : l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, installé à Donville-les-Bains près de Granville. Tous les jours, une équipe, composée d'un pilote, d'un mécanicien, d'un médecin et d'un infirmier, est prête à décoller pour sauver des vies, sur terre (75 % des opérations) ou en mer. "On est un petit peu un couteau suisse", assure le chef de base et pilote, Franck Magnier.

Déjà 115 interventions en 2023

Sur les cinq premiers mois de 2023, 115 missions de sauvetage ont déjà été opérées. Sur une année, cela représente en moyenne 450 victimes sauvées. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter grâce à la polyvalence de l'appareil et de son équipage.

L'hélicoptère est équipé pour pouvoir voler de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météo possibles.

La base Dragon 50 est médicalisée en permanence, c'est-à-dire qu'un médecin et un infirmier, pompiers professionnels ou volontaires de la Manche, sont sur place. Pour les secours en mer, une équipe du SMUR maritime de l'hôpital de Granville, spécifiquement formée à être treuillée à bord par toutes les conditions, est, elle, prête à embarquer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

"Nous sommes privilégiés. Le SDIS, l'ARS, le SAMU nous ont fait confiance et nous ont permis d'avoir ce type de fonctionnement", se réjouit Franck Magnier, qui note aussi la bonne coordination avec tous les secours du département.

En dehors des missions, le quotidien est bien occupé à la base. Il faut entretenir le matériel, vérifier que l'hélicoptère est toujours en état de voler, s'entraîner et planifier l'activité. "On considère qu'une base, c'est un petit peu comme votre maison, il y a toujours des choses à faire", affirme Franck Magnier. Et bientôt, ce sera les cartons : les équipes s'apprêtent à déménager vers une base plus grande et plus moderne, à quelques encablures, à Bréville-sur-Mer.

Tous les appareils sont maintenant visibles sur des écrans, et non plus des cadrans.

À l'arrière, il y a la place pour une civière et trois personnes assises, quand l'appareil est configuré pour du secours sur à terre.

Pour installer les brancards, tout l'arrière de l'hélicoptère peut s'ouvrir.

Le Dragon 50 est opérationnel toute l'année, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. La base est composée de quatre pilotes et trois mécaniciens, avec un quatrième en cours de recrutement.

En Normandie, la Seine-Maritime dispose aussi d'un hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, qui, lui, n'a pas de médecin et infirmier dans l'équipage.