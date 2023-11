Caen. Des squats avec des électrodes, une nouvelle façon de faire du sport

En prenant rendez-vous, on me dit de venir simplement avec une paire de baskets et une bouteille d'eau. Cela me laisse perplexe mais j'obéis aux consignes à la lettre. C'est le jour J. Après avoir rempli un questionnaire de santé, Jérémy Poulin, le coach sportif de Stium'up, l'une des cinq salles de sport avec électrostimulation existant à Caen, m'équipe. Je découvre un t-shirt et un short élastiques, que j'enfile sans sous-vêtements, qui épousent mes formes. Tout ce que j'aime… (sourire). Je n'ai pas le choix, si je veux y aller, il faut s'y mettre.

La fameuse tenue de combat.

Séance d'essai gratuite

Une fois que je suis passée en cabine, le coach me tend un gilet extensible - il en a pour toutes les morphologies, du XXS au XXXL - et des brassards, qu'il place autour de mes cuisses et de mes bras. Excitée de découvrir cette nouvelle expérience, je lui lance : "Je suis prête à partir dans l'espace comme ça !" C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire du sport avec une telle combinaison. Cinq minutes plus tard, me voilà fin prête à écouter les conseils du pro. Jérémy m'explique le déroulement de la séance. Top départ, je commence par contracter les huit zones musculaires qui vont travailler, les unes après les autres. Les cuisses, les fessiers, les abdos, les pectoraux, les biceps… Sur l'ordinateur auquel je suis reliée, Jérémy gère l'intensité des électrodes. "Dès que ça sollicite trop les muscles, tu me dis stop !", me dit-il. Au début, les sensations sont étranges. Je ressens comme des chatouilles sur mes fesses et au niveau du ventre. Puis, plus l'intensité monte, plus je sens mes muscles se contracter. J'en découvre même certains ! "On part sur douze minutes de sport lors de la séance d'essai gratuite. On va travailler le cardio et les muscles." Allons-y ! Au rythme de la musique, je pars pour quatre secondes d'effort entre squats, fentes, abdos ou encore gainage, puis quatre secondes de repos. Je me concentre sur la jauge qui me donne le timing, au point d'en oublier la tenue dans laquelle je suis. La clé de la réussite ? "Contracter tous les muscles en même temps !", sourit le coach. On entre dans les trois dernières minutes. Je commence à être essoufflée. 1… 2… 3… terminé !

Jérémy assure que 20 minutes de sport en électrostimulation équivalent à 4 heures de sport en salle de fitness, précise que "les sensations de travail sont décuplées. Cela augmente la dépense calorique et le gainage profond". Attention aux courbatures le lendemain ? "Non, mais peut-être dans 48 heures", sourit le coach. Pas de quoi m'arrêter. Je tenterai la vraie séance de 20 minutes (comptez 22€ la séance pour un abonnement d'un an). Là, c'était de la rigolade !