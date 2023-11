Intempéries. 50 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs sinistrés dans la Manche et en Bretagne

Le mercredi 15 novembre au matin, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, se tenait aux côtés d'Emmanuel Macron pour soutenir les agriculteurs frappés par les inondations dans le Pas de Calais. Rapidement, le ministre a annoncé l'activation du dispositif d'indemnisation de solidarité nationale pour compenser les pertes subies par les agriculteurs ces dernières semaines. Face à cet épisode climatique exceptionnel, Marc Fesneau a également assuré la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel pour permettre aux sinistrés de racheter le matériel endommagé et soutenir les trésoreries.

Particulièrement touchée, la Manche bénéficiera d'une dotation singulière. "C'est une première enveloppe de 50 millions d'euros d'argent public que je suis capable de vous annoncer ce matin, avec en particulièrement un axe sur le reboisement", souligne Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique, ce 17 novembre. Avec ces 50 millions d'euros, le gouvernement entend éviter "un trou dans la raquette", pour tous les agriculteurs durement pénalisés.

Il faut dire que les tempêtes Ciaran et Domingos, accompagnées de précipitations interrompues ont fait déborder les cours d'eau, noyé les cultures, les bâtiments agricoles, arraché des serres sans parler des animaux qui ont péri dans les inondations. Des dommages considérables qui n'ont pas encore été entièrement comptabilisés. "A partir de la décrue, on aura une vision plus complète de l'étendue des dégâts", a annoncé le Ministre de l'Agriculture.