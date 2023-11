Environnement. Caen dans le top 10 des villes les plus vertes de France

Les efforts ont payé. Ce mardi 14 novembre, l'Observatoire des villes vertes a rendu son classement des villes les plus vertes de France. Si on retrouve Angers, Rennes ou encore Strasbourg sur le podium, Caen s'en tire très bien puisque la ville normande se positionne à la septième place de cette quatrième édition. Depuis trois ans, la Ville avait engagé de nombreux travaux pour se mettre au vert. Désimperméabilisation des sols, trottoirs, pieds d'arbres, enceintes de cours d'école et centre de loisirs, quais, tout a été revu. Une révolution qui représente 4,7 hectares, dont 20 rues uniquement sur l'année 2022.

Toujours plus de vert

Et la marche vers la transformation verte ne semble pas s'arrêter là puisque la Ville s'est engagée à poursuivre l'infiltration des eaux pluviales, pérenniser le développement et le bon état sanitaire des arbres en place, augmenter les surfaces de captage des rejets de carbone et contribuer à la création d'îlots de fraîcheur capables de jouer un rôle de régulateur lors de pics de chaleur. Ainsi, Caen propose 106m² d'espace vert par habitant soit le double de la moyenne nationale. La Ville octroie un budget de 113€ à ses riverains contre 80€ en moyenne pour le reste de la France. Une belle performance qui devrait faire le bonheur de ses citoyens.