Le Havre. L'Ehpad Les Escales placé sous administration provisoire

L'Ehpad Les Escales, au Havre, est placé sous administration provisoire (sous tutelle) à partir de ce mardi 14 novembre, pour une période de six mois. C'est Edouard Philippe, le président du conseil d'administration de l'établissement, qui en a fait la demande, mise en œuvre par le Département de Seine-Maritime et l'Agence régionale de santé de Normandie (ARS). La structure connaît des difficultés financières et était accompagnée depuis sept mois par l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP).

L'Ehpad public Les Escales accueille plus de 660 personnes dans six résidences (Parc de Sanvic, Guillaume le Conquérant, Pasteur, Les Colibris, Desaint Jean et Iris). Il est spécialisé dans la dépendance et la perte d'autonomie ainsi que les troubles du comportement. L'établissement dispose également d'un service d'aide à domicile grâce au Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Retrouver un équilibre financier

Le placement sous administration provisoire doit permettre de garantir la réalisation des projets des Escales, et notamment l'ouverture de la nouvelle résidence (ancien site Pasteur). Il s'agira aussi de mettre en œuvre un plan d'actions qui devra permettre à l'établissement de retrouver une trajectoire financière favorable dans les meilleurs délais.

Ingrid Lauvray, experte en matière d'accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux, assurera transitoirement la direction de l'établissement Les Escales dans l'attente de la nomination d'un nouveau chef d'établissement. Une direction commune est mise en place avec l'Ehpad de Montivilliers, même si cet établissement n'est pas mis sous administration provisoire.