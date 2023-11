Normandie. Jeux paralympiques 2024 : voici les trois villes où vous pourrez voir la flamme

Du 28 août au 8 septembre, plus de 4 000 athlètes participeront aux Jeux paralympiques 2024. Avant que cette grande fête sportive ne débute, des flammes paralympiques vont sillonner le territoire et passer de ville en ville, du 25 au 28 août 2024. En Normandie, trois communes sont concernées par ce passage très attendu.

La flamme paralympique sera dans un premier temps allumée à Stoke Mandeville, en Angleterre, avant d'arriver en France le 25 août via le tunnel sous la Manche. 12 flammes paralympiques seront alors allumées dans le pays, chacune respectant un parcours différent, avant de toutes se rejoindre à Paris, le 28 août.

Trois départements concernés

Trois villes sont concernées par le passage d'une flamme paralympique en Normandie : il s'agit de Rouen, de Deauville et de Louviers. En Seine-Maritime, la flamme sera visible le 25 août tandis qu'elle le sera le 26 août dans le Calvados et l'Eure.

Et la flamme olympique ?

Pour rappel, la flamme des Jeux olympiques a été fabriquée par Guy Degrenne, entreprise implantée à Vire, dans le Calvados. La flamme passera par quatre des cinq départements normands : le Calvados et la Manche les 30 et 31 mai 2024, la Seine-Maritime et l'Eure les 5 et 6 juillet. Le parcours plus détaillé est à retrouver ici.