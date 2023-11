Caen. Raclette : les idées des commerçants pour la réinventer

Fumé, au poivre, à la truffe… il existe de multiples variétés de fromage à raclette. Pour se démarquer, les commerçants caennais innovent et sont de plus en plus créatifs. La rédaction vous fait découvrir cinq idées de génie qui vous feront saliver plus que les autres années.

Du fromage local

Pour changer de la traditionnelle tomme au lait cru, la Fromagerie Conquérant du centre-ville a opté pour des fromages locaux de Normandie : la Maillette produite à La Hague (Manche) et Le Petit Michelot de la ferme de la Talboisière (Orne). "Ce sont des fromages de type meule au lait de vache normande", précise Boris Simao, le gérant. Etonnant quand on n'est pas habitué. Et pourtant, une raclette 100 % normande est tout aussi savoureuse et pas plus chère. Comptez 4 à 7€ de moins au kg pour un fromage local contre un fromage de Savoie. De quoi stimuler vos papilles.

Location d'appareils à raclette

Les Fondus de Fromage - ce commerce porte bien son nom - apporte la raclette directement chez le client. Cette fromagerie de la rue Saint-Jean propose de louer des appareils à raclette. Pour l'heure, elle en a deux à disposition. "On verra si on étend l'offre en fonction de la demande", précise Cyril Caselli, qui s'apprête à passer son troisième hiver. Rien n'est encore fixé pour les tarifs, mais il faudrait compter une caution entre 10 et 20€ par appareil. Vous pouvez par ailleurs découvrir un éventail de quinze fromages à raclette différents.

Raclette party à La Verrière

A La Verrière, dans ce nouveau bar à fromage ouvert en avril dans le quartier de Venoix, "on essaie de sortir un peu des sentiers battus", assure Patrick Belkacem, le gérant. Par exemple, il propose du bleu de Gex ou du morbier à faire fondre. Et ce, lors de véritables raclettes party "pour faire comme à la maison". D'ici la mi-novembre, les clients pourront réserver une table pour une raclette chaque soir de la semaine. "Il y aura deux modes possibles : le système conventionnel avec des poêlons qui permet de choisir différents parfums et la machine classique savoyarde où l'on racle le fromage sur la meule." Le restaurant est équipé d'une quinzaine d'appareils à raclette. Petit plus, il est équipé d'une véranda rétroéclairée en pleine nuit. "On a l'impression d'être dehors à manger une raclette tout en étant au chaud", sourit le patron.

500kg de fromage en un week-end

A la fromagerie La Crémerie des Baratineurs, des dizaines de plateaux de fromage en papier kraft patientent dans la vitrine réfrigérée. "On a vendu jusqu'à 500kg de fromage à raclette en un week-end. On avait fait ça les premières années d'ouverture mais depuis trois semaines, c'est la folie de la raclette !", sourit Baptiste Evrard, le gérant. Pour se démarquer des autres commerçants, ils proposent des produits originaux comme le bleu, de la raclette aux cèpes ou à la truffe ou encore de la brebis. Côté charcuterie, "on propose du filet mignon. Ce n'est pas facile à trouver", raconte le chef. Ils apportent aussi de l'importance à la présentation du plateau, qui mélange le fromage et la charcuterie.

Et puis, si vous voulez déguster une bonne raclette au restaurant, Le Refuge reste l'incontournable à Caen. Depuis début octobre, entre 150 et 200 personnes viennent se faire plaisir chaque week-end.