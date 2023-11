Alençon. Le nouveau collège Jean Racine se construit dans la cour de l'établissement actuel

Un nouveau collège Jean Racine se construit à Alençon. La première pierre du futur établissement scolaire a été posée mercredi 8 novembre par de nombreux élus. Ce chantier, commencé il y a un an par la démolition de deux bâtiments, a la particularité de se réaliser au sein même du collège actuel. Les cours se poursuivent en partie dans des bâtiments préfabriqués en attendant le futur établissement qui devrait être opérationnel pour la rentrée scolaire 2025.

Un collège moderne pour un "climat scolaire plus serein"

Le futur collège Jean Racine s'avance comme un bâtiment unique sur deux étages et moderne, avec des salles au mobilier amovible. Il y aura notamment des laboratoires techniques, une galerie d'art, un terrain de basketball, une piste d'athlétisme et un boulodrome pour une section sportive pétanque.

"Le collège fini répondra aux attentes et besoins des élèves et des professeurs", commence Philippe Paris, le principal, qui évoque un "climat scolaire beaucoup plus serein." La construction de cet établissement va améliorer le bien-être des élèves et des personnels. "Ça va se répercuter sur les résultats des élèves", juge le directeur.

Une fois le nouvel établissement construit, le collège Jean Racine actuel, qui date des années 1970, sera détruit. La fin du chantier est attendue pour 2026.