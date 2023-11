Cherbourg-en-Cotentin. Tempête Ciaran : une école toujours fermée et au moins 180 arbres tombés dans la ville

Les dégâts causés par la tempête Ciaran sont nombreux à Cherbourg-en-Cotentin. Six jours après, le maire de la commune nouvelle Benoît Arrivé a dressé, mercredi 8 novembre, un bilan presque définitif.

L'anticipation avant la tempête

Grâce aux prévisions de Météo France, une phase d'anticipation a pu être menée plusieurs jours auparavant. Les digues, plages, parcs et jardins avaient pu être fermés en amont. "Nous avons finalement été moins touchés que prévu et d'autres territoires de la Manche mais, malgré tout, nous avons souffert."

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin

Un hameau sans courant pendant six jours

Près de 180 arbres sont tombés dans la commune nouvelle. Un état des lieux des arbres dans les forêts et bois reste également à réaliser. De nombreuses coupures électriques ont touché les habitants du territoire : "L'électricité n'est revenue complètement que le 7 novembre, souligne Benoît Arrivé. Il restait une coupure au hameau Bruneval à La Glacerie, trois à quatre maisons restaient sans courant."

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Catherine Gentile, adjointe au maire à la culture, et Pierre-François Lejeune, adjoint à la sécurité.

Les piscines de Tourlaville et d'Equeurdreville, des crèches et des écoles ont également été victimes de la tempête. Tout semble être rentré dans l'ordre, sauf pour l'école Hameau Baquesne à Cherbourg-Octeville. L'établissement scolaire n'a pas pu rouvrir après des inondations puis une panne de chauffage. Le château des Ravalet à Tourlaville doit être fermé au moins pendant "une quinzaine de jours", selon le maire. Plusieurs cours d'eau ont aussi été surveillés de très près comme la Divette pour un risque d'inondations. Finalement, il n'y a pas eu de débordement. Des précautions avaient été prises comme des sacs de sable pour les habitants de la vallée de Quincampoix à Octeville.

Un message adressé au gouvernement

Benoît Arrivé a profité de ce bilan pour adresser un message au gouvernement : "Une fois de plus, le service public a été au rendez-vous. Je rappelle notre attachement au service public et il faut dire aussi au gouvernement qu'il n'y a pas que les mots de félicitations, le service public s'entretient au quotidien et nous le défendons ici à Cherbourg-en-Cotentin. A chaque crise, c'est bien le service public local qui rend service."