Caen. Travaux : dix nuits de fermeture sur le périphérique nord

La galère n'est pas finie ! En raison de travaux d'aménagement réalisés par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le périphérique nord de Caen va subir dix nuits de fermeture entre le lundi 6 et le vendredi 24 novembre. Les communes de Caen et d'Hérouville-Saint-Clair sont notamment impactées. Pour y voir plus clair, il est impossible de circuler de 20h à 6h du matin entre les échangeurs de la Vallée des jardins (n°6) et la Porte d'Angleterre (n°3) dans le sens intérieur de Cherbourg vers Paris. Les sorties vers le CHU de Caen, Côte de Nacre, Epopéa ou la Pierre Heuzé seront elles aussi inaccessibles. Des déviations sont mises en place. Il est conseillé, par exemple, d'emprunter le périphérique sud de Caen.

Autre conséquence de ces travaux : la vitesse sera limitée à 70km/h au lieu de 90km/h, et ce pendant cinq mois, jusqu'au 29 mars 2024. La largeur des voies et bretelles sera réduite. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdits de dépasser dans les deux sens de circulation.

D'autres travaux importants sont à prévoir à partir du 30 novembre et jusqu'au 29 mars 2024. Des fermetures ponctuelles de nuit (de 20h à 6h) pourront avoir lieu sur cette même portion du périphérique nord.