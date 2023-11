Football. Des arbres s'abattent sur la tribune : le stade de l'US Godervillaise endommagé par la tempête Ciaran

De nombreux arbres ont cédé sous les assauts de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre en Seine-Maritime. A Goderville, dans le pays de Caux, "deux arbres se sont abattus sur la tribune du stade de foot, une tribune emblématique, que j'ai toujours connue", informe Hervé Ménard, le président de l'US Godervillaise. L'éclairage du stade, qui venait d'être remis en service, est de nouveau hors service avec un pylône à terre.

Le complexe sportif fermé

"Pour l'heure, tout le complexe sportif Mamie Bréant est fermé jusqu'à nouvel ordre, l'accès à notre club house n'est donc pas possible non plus", poursuit le président. En raison des risques de chutes de branches ou d'arbres après la tempête, la municipalité a en effet pris un arrêté, jeudi 2 novembre, pour interdire l'accès au stade mais aussi au gymnase, au skatepark, à l'aire sportive, aux aires de jeux, aux terrains multisports et aux terrains de tennis.

Après les vacances scolaires, les entraînements devaient reprendre la semaine prochaine. L'US Godervillaise compte 250 licenciés, auxquels s'ajoutent les 200 licenciés de Bréauté, avec lequel le club a conclu une entente. Entre les deux clubs, près de 180 jeunes footballeurs utilisent ces infrastructures.