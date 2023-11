Tempête Ciaran. La foire Saint-Romain de Rouen fermée, une journée de perdue pour les forains

Coupures d'électricité, arbres sur les voies, réseau ferroviaire coupé, la tempête a bousculé aussi le quotidien des forains, jeudi 2 novembre. Alors que certains d'entre eux espéraient une ouverture maintenue du site quelques jours avant le passage de la tempête, la Ville, en concertation avec les forains, en a décidé autrement. La fermeture du site a été confirmée à la suite d'une réunion en début d'après-midi avec Khader Chekhemani, adjoint à la Ville.

• Lire aussi. Tempête Ciaran. La foire Saint-Romain à Rouen sera-t-elle maintenue ?

Un manque à gagner évident pour les forains, qui ont déjà essuyé pas mal d'averses depuis le début de l'événement. "C'est la meilleure semaine, on devrait avoir du monde, c'est les vacances !", remarque Alain Taglafiri, qui s'occupe d'un manège pour enfants. "De toute façon, de ce temps, les gens ne viendraient pas se promener, constate le forain qui craint pour les jours à venir. Ils annoncent ce temps-là jusqu'à vendredi, samedi et même dimanche."

Quelques allées plus loin, Jacques Barus tient le labyrinthe, le Palais des Enfants. Selon lui, c'était une décision logique : "On ne va pas prendre de risque, avec ce qu'il se passe des fois sur certains manèges, les catastrophes qu'on voit à la télévision, si on peut les éviter…", déclare le forain. Ce dernier devra tout de même encaisser une journée à perte. "C'est 100 % de perte, il n'y a aucune rentrée d'argent… Quand il fait beau, on va faire un chiffre raisonnable mais quand il fait mauvais comme ça, qu'on soit sédentaire ou forain, c'est un manque à gagner."

Dans son dernier point de situation, jeudi 2 novembre, la Ville de Rouen a confirmé la fermeture de la foire Saint-Romain jusqu'au 3 novembre au matin.