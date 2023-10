Normandie. Tempête Ciaran : une tempête historique ?

La Normandie, comme d'autres régions françaises, va être touchée par la tempête Ciaran à partir du mercredi 1er novembre dans la soirée. Météo France estime que ce sera une tempête majeure, mais pas historique comme celles de 1999. "Il n'y a pas de comparaison possible en termes de territoires impactés et d'intensité des rafales qui sont prévues", entre les tempêtes de 1999 et Ciaran, assure Lauriane Batté, climatologue à Météo France.

Tempête historique et tempête majeure

Lors de la tempête Lothar du 26 décembre 1999, 56% du territoire métropolitain avait été touché par des rafales à plus de 100 km/h. Cette dépression est considérée comme historique par son intensité.

Ciaran sera plus faible, mais peut être considérée comme une tempête majeure, parmi les 40 plus fortes en France depuis 1980. "On a une zone concernée par des rafales supérieures à 120 km/h qui toucherait 10 à 15% du territoire métropolitain", compare la climatologue avec 1999. La dernière tempête majeure dans l'Hexagone est Ciara en 2020.

Comment devrait-elle se dérouler ?

Les côtes bretonnes seront les premières touchées dans la soirée du mercredi. "C'est entre une heure et sept heures du matin que l'on attend l'l'impact le plus fort de cette tempête", analyse François Gourand, prévisionniste à Météo France. Des rafales de 150 à 170 km/h seront alors attendues, jeudi 2 novembre. Le vent pourrait souffler à 100 à 120 km/h dans le Cotentin. Plus la dépression avancera dans les terres, moins les rafales seront fortes.

Possible vigilance rouge au vent

"En matinée de jeudi, très très probablement, l'intensité des rafales va s'intensifier et va nous amener à passer en rouge pour les vents", explique Olivier Caumont, directeur adjoint des opérations pour la prévision à Météo France, mardi 31 octobre après-midi. Il ne pouvait alors pas dire le nombre de départements concernés, ni lesquels. Le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche seront vraisemblablement touchés, sans pour autant présager de la couleur de l'alerte.

