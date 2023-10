[Photos] Honfleur. De nouveaux oiseaux au Naturospace, et déjà une naissance !

Dans la serre zoologique du Naturospace à Honfleur, cohabitent des plantes, des centaines de papillons, ainsi que certaines espèces d'oiseaux exotiques. Et voilà que ces derniers sont plus nombreux désormais. Après une période de quarantaine afin de s'acclimater aux conditions amazoniennes de la serre, ces nouvelles espèces sont désormais visibles par les visiteurs pour les vacances de la Toussaint.

Deux nouvelles espèces et un oisillon

Un couple de loris papous est notamment à apprécier. Deux pensionnaires de cette espèce endémique de la Nouvelle-Guinée sont à chercher dans la serre. Petit indice pour les retrouver : leur plumage est à dominance rouge.

Des coryllis à tête bleue sont aussi les bienvenues en Normandie. Passant la moitié de leurs journées la tête en bas, ils sont surnommés "oiseaux chauve-souris" et viennent d'Asie, du sud de la Thaïlande à l'Indonésie.

Enfin, la famille des ptilopes superbes s'agrandit. Un mâle était déjà présent depuis quelques années, mais voilà qu'une femelle est venue le rejoindre. "Nous cherchions activement une femelle pour pouvoir former un couple", précise d'ailleurs le Naturospace. C'est chose faite, et le courant passe plutôt bien entre les deux : ils ont déjà donné naissance et élevé leur bébé, toujours présent dans la serre.

Le ptilope superbe n'est plus seul dans la serre zoologique du Naturospace.

Saurez-vous retrouver les coryllis à tête bleue ?