Incendie à Bretoncelles. Une mère et ses trois enfants retrouvés morts : des fleurs peuvent être déposées devant la maison

Un terrible incendie a frappé la commune de Bretoncelles, près de Rémalard-en-Perche. Milly Akriche-Ducrou et ses trois enfants, Marin, Tristan et Pierrot, âgés entre 8 et 11 ans, ont péri dans l'incendie de leur maison jeudi 19 octobre.

"Toutes nos pensées et nos plus profondes condoléances vont à Valentin, le papa des trois enfants, à Cécile et Claude, ses parents, à Véronique et Patrice Ducrou, les parents de Milly", confiait samedi 21 octobre le maire de la commune Daniel Chevée. L'élu précise également que la résidence de Milly et Valentin, au 2 chemin d'Arrondeau, peut accueillir des fleurs sur le domaine public.