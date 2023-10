[Photos + vidéo] Cherbourg. Sécurité dans les transports en commun : un conducteur de bus agressé témoigne

Boulevard Schuman à Cherbourg, de nombreux bus s'arrêtent pour faire descendre ou monter des passagers. Une opération de contrôle conjointe était menée mardi 17 octobre à cet endroit avec des contrôleurs de Cap Cotentin, réseau de mobilités dans le nord-Cotentin, et des policiers, en présence d'Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération en charge des mobilités. Elle était axée sur la sécurité et la vérification des titres de transport.

Incivilités et contraventions en hausse en 2023

En 2022, 65 incivilités sans dépôt de plainte correspondant à des insultes, des menaces ou des dégradations ont été enregistrées. Cap Cotentin comptait également 16 dépôts de plainte de collaborateurs agressés verbalement et/ou physiquement, et un autre pour la dégradation de la salle de pause des conducteurs de bus. A quelques semaines de la fin de l'année, les premières prévisions laissent attendre à une augmentation des incivilités mais une baisse du nombre de plaintes de salariés en 2023.

L'an dernier, 197 contraventions avaient été dressées avec un taux de fraude de 0,47% : "Ce taux va augmenter en 2023 après la mise en place fin 2022 du paiement du titre de transport par 'SMS', ce qui provoque plus de fraudes", explique Cap Cotentin. "Cherbourg reste bon élève, nous sommes dans une ville tranquille." Toutefois, avec les travaux de création du Bus nouvelle génération (BNG), les gens semblent être "plus tendus". Et ce sont les conducteurs de bus qui en font les frais…

"Ma chemise déchirée" avec le bras en sang

Fin août 2022, Benoît, chauffeur depuis bientôt 20 ans à Cherbourg, a été victime d'une agression avec un couteau de cuisine : "Un jeune fumait dans le bus, je lui ai juste dit que la cigarette était interdite à l'intérieur, et il a commencé à m'insulter", explique-t-il. "Arrivé à l'arrêt, je suis allé le voir pour lui dire qu'il n'avait pas à me parler de cette façon et c'est là qu'il a commencé à sortir un couteau. J'ai essayé de le désarmer mais je n'y arrivais pas." Un second client ayant vu la scène est alors intervenu. Les deux passagers se sont alors battus. Une fois le couteau tombé, des amis du jeune homme sont arrivés pour le récupérer et prendre la fuite. "Ma chemise était déchirée" et son bras en sang, ajoute le conducteur. Une plainte a été déposée, le jeune homme doit prochainement s'expliquer devant la justice.

La sécurité des bus

En cas d'agression, les conducteurs de bus disposent de boutons d'appel d'urgence pour alerter les équipes de Cap Cotentin puis les policiers sans amener le doute chez les potentiels agresseurs. Certains bus sont équipés de vitres anti-agression.

"Au fur et à mesure du renouvellement de la flotte des bus, tous seront équipés de ces vitres et des caméras", assure Arnaud Catherine, vice-président aux mobilités. Pour l'instant, seulement les contrôleurs sont équipés de caméras.