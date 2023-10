Caen. Des perruques sur mesure pour les malades du cancer

Ce n'est pas un salon de coiffure ordinaire qui se trouve dans le CHU de Caen. Sa localisation, dans le hall d'un hôpital, et son concept en font son originalité. Sa responsable Johanna Delafontaine est prothésiste capillaire. Dans le salon Adélaïde, elle reçoit des personnes souffrant de perte de cheveux à cause de traitements contre le cancer.

Un accompagnement personnalisé

Cette coiffeuse propose alors différentes solutions, adaptées et personnalisées. Cela va de la perruque au foulard, en passant par la frange ou le bonnet. Elle résume son offre par "tout ce qui va pouvoir habiller la tête de toutes ces femmes, qui ne se reconnaissent plus quand elles se regardent dans le miroir".

Les femmes désirant une perruque viennent et lui indiquent leur souhait. Ensuite, la professionnelle commande plusieurs modèles pour que la cliente ait le choix. Une fois cette étape passée, la perruque est taillée, travaillée et peaufinée à la guise de sa future porteuse.

De l'humain et du sens

Johanna est coiffeuse d'expérience, mais un jour, "cela m'a paru trop futile, un petit peu trop artificiel". S'est présenté à elle le domaine de la prothèse capillaire. Selon elle, cela redonne une dimension nouvelle à son métier, et surtout "du sens". Un travail très humain, ancré dans le parcours difficile des clients. "On entre dans leur intimité, car ils perdent avec leurs cheveux une partie de leur identité." La prothésiste souligne qu'il y a un réel "avant et après" le passage par le salon.

Apporter un moment de positivité

"J'essaie de répondre aux demandes des clients et leur apporter un petit peu de positif dans cette parenthèse de vie difficile", témoigne Johanna Delafontaine, qui garde un souvenir très particulier avec chacune des clientes. Pour les prothèses capillaires, "en général, on se souvient de celui l'a coiffé".

Dans le salon Adélaïde, il y a aussi une partie coiffure dite "classique" pour le personnel hospitalier et les patients de passage. Cependant, la coiffeuse souligne que la prothèse capillaire est la "raison d'être" de la boutique.

Pratique. Le salon de coiffure est situé dans le hall d'accueil PFEH du CHU de Caen. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h. Plus d'informations à retrouver sur le Facebook du salon de coiffure Adélaïde.