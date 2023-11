Le Havre. Vincent Valinducq : son témoignage pour aider les aidants

L'histoire que Vincent Valinducq raconte dans son livre Je suis devenu le parent de mes parents (éditions Stock) commence alors qu'il est petit garçon. Il nous parle de sa maman qui prend soin de lui, de son médecin généraliste qu'il admire à chaque visite. Le cabinet, dans le quartier Aplemont au Havre, est tout proche de la maison familiale, qu'il nous décrit aussi. "Je débute le récit de cette façon pour prendre le lecteur par la main et lui permettre de se projeter."

Les premiers signes de la maladie

Chez les Valinducq, papa est docker. Et les fistons, Vincent et son grand frère Sébastien, de trois ans son aîné, le seront aussi. Mais Vincent a "un rêve de gosse" : devenir médecin. Il reprend ses études à 24 ans pour suivre sa vocation. Au cours de sa troisième année d'études en 2009, sa mère montre de premiers signes inquiétants. "Quand je commence à bosser les cours de neurologie, j'ai l'impression que tous les symptômes sont là."

Les rendez-vous avec des praticiens s'enchaînent alors pour trouver ce qui ne tourne pas rond chez sa jeune maman de 50 ans, que Vincent Valinducq nous décrit avec les yeux de l'amour tout au long de son livre, comme pour préserver l'image de celle qu'il a accompagnée jusqu'à ses derniers instants. En 2013, le verdict tombe : une maladie apparentée à Alzheimer.

La vie de la famille bascule alors très progressivement. "Au début, raconte Vincent Valinducq, on aide ma mère dans des petites choses du quotidien. On lui rappelle ce qu'elle oublie, comme comment allumer la télévision. Ensuite, au-delà de la mémoire, il y a des problèmes pour la marche, pour parler, pour utiliser une fourchette et un couteau. Pendant les 14 années d'évolution de la maladie, mon rôle de fils s'est effacé pour laisser place à celui d'aidant." Et c'est une sacrée organisation. "En une seule journée, je dois faire rentrer mon boulot de médecin remplaçant à Paris, mes chroniques à la télé et ma mère au Havre. Dès que mon frère finit son quart sur le port, il retrouve mes parents pour faire les courses et s'assurer que tout va bien. Mon père aussi, rapidement retraité, est là en permanence." Et dans ce soutien de tous les instants, il y a de la souffrance. "La culpabilité est vraiment le démon de l'aidant. On a beau faire tout ce que l'on peut, être à 100 %, on se dit qu'on peut toujours en faire plus."

En 2030, un actif sur quatre sera aidant

"Autre point faible de l'aidant : sa difficulté à accepter d'être lui-même aidé." Le père de Vincent est le plus réticent dans un premier temps. Mais un jour, ils font entrer dans leur huis clos domestique, Sandrine, rapidement surnommée "Mary Poppins". Cette auxiliaire de vie change la leur. "Elle s'occupait de toutes les choses difficiles autour de ma maman. Elle assurait les repas, les toilettes. Et avec mon père et mon frère, quoique toujours impliqués, nous pouvions nous concentrer sur les moments un peu plus légers, de sourire, d'échanges, qui devenaient de plus en plus rares. Alors il ne fallait pas les louper."

Ce qui touche le plus Vincent Valinducq sont les réactions à son récit très personnel. "J'ai beaucoup de retours positifs d'aidants qui me remercient d'avoir mis des mots sur leur quotidien. Je voulais parler de ce sujet, donner des conseils, et je fais de petites propositions. J'aimerais qu'elles soient entendues." On compte aujourd'hui en France 8 à 11 millions de ces héros du quotidien. Selon les projections, en 2030, un actif sur quatre sera aidant.