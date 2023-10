Pont-Audemer. Un nouvel hôpital au centre hospitalier de la Risle pour 2027

L'hôpital de Pont-Audemer poursuit sa mue. L'Ehpad "Les quatre saisons" est en cours de restructuration. L'ensemble des chambres et des locaux sont actuellement en travaux. Et pour gagner en modernité, un nouvel hôpital sera construit sur le site actuel du centre hospitalier de la Risle. Le marché sera attribué mi-octobre à un cabinet d'architecture qui aura pour mission de bâtir ce nouvel établissement à proximité du Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA). Ce choix va permettre de faciliter les échanges avec la médecine de ville. Les nouveaux locaux doivent être opérationnels pour 2027.

Un hôpital en mutation depuis 2021

L'établissement bénéficie d'un accompagnement dans le cadre du Ségur de la Santé de 2021 et du soutien de l'Agence régionale de santé (ARS) et de la Région Normandie (les deux structures participent à hauteur de 15,8 millions d'euros pour un projet estimé à environ 30 millions d'euros).

Le centre hospitalier de la Risle évolue depuis 2021. Les services de soins ont été redimensionnés, permettant à l'établissement d'être excédentaire sur la partie hospitalière en 2021 et 2022. L'hôpital a aussi développé son offre de soins palliatifs avec une équipe mobile. Enfin, un partenariat avec le Groupe hospitalier du Havre (GHH) a permis la présence de nombreux spécialistes consultants à Pont-Audemer et permettant un accès rapide au plateau technique du GHH comme l'imagerie et les laboratoires.