Autoroute A28. La sortie vers Gacé fermée pendant 10 jours

La sortie vers Gacé fait peau neuve. Alis, le concessionnaire de l'A28, entreprend des travaux d'envergure sur le diffuseur de Gacé, du lundi 16 au jeudi 26 octobre. Le chantier, qui prévoit la réfaction de la chaussée, nécessite la fermeture complète du site dans les deux sens. "On en profite pour rénover les panneaux de signalisation, entretenir le réseau d'assainissement et pour travailler sur un pont à proximité", présente Mathieu Sanson, responsable des infrastructures d'Alis.

A partir du lundi 23 octobre, la sortie sera fermée uniquement dans le sens Rouen vers Alençon. La sortie vers Gacé depuis le nord du réseau ou l'entrée depuis Gacé en direction d'Alençon seront interdites. Des déviations sont mises en place sur les routes départementales.

Des travaux placés sous le signe de l'environnement

L'impact environnemental des travaux est pris en compte dans la réflexion avant de lancer le chantier. "On va recycler 20 % des enrobés qui sont en place", explique Mathieu Sanson. Côté signalétique, "plutôt que de changer tout le panneau, on va garder le support et ne changer que la partie visible du panneau. Ça permet d'utiliser moins d'acier et moins de transport". Des petits gestes, "mais au final, c'est 10 % de gaz à effet de serre en moins sur le bilan du chantier", estime-t-il.