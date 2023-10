Rouen. Risque d'effondrement d'un immeuble rue Martainville : le périmètre de sécurité levé

Le périmètre de mise en sécurité de la rue Martainville à Rouen a été levé, mercredi 11 octobre. En raison d'un risque d'effondrement de l'immeuble situé au n° 214, une partie de la rue était fermée du n°210 au n°220 depuis le vendredi 6 octobre. Un arrêté municipal avait été signé par l'adjoint au maire Sileymane Sow, pour sécuriser la rue.

L'arrêté de mise en sécurité levé

Entre le lundi 9 et le mardi 10 octobre, l'entreprise spécialisée MPTP a réalisé des travaux de renforcement de la façade du n°214 qui menaçait de s'effondrer. Le mardi dans l'après-midi, les équipes de la Ville de Rouen se sont rendues sur place pour s'assurer que le bâtiment ne présentait plus aucun danger. Fatima El Khili, adjointe au maire de Rouen, a signé l'arrêté de mise en sécurité. "Il n'y a plus de risque d'effondrement." Les barrières ont donc été retirées.

L'ensemble des habitants ont pu regagner leur logement, hormis celui situé au premier étage, car c'est dans son appartement que l'entreprise MPTP est intervenue pour consolider la façade. Des sangles ont été installées entre la partie intérieure et extérieure. Quant aux restaurants à proximité comme Simone et Chez Cédric, ils peuvent désormais rouvrir.