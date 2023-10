Eoliennes. "Les gens à proximité de ces machines souffrent du bruit" : un Ornais témoigne au Parlement européen de Bruxelles

Près de 500 kilomètres séparent Echauffour de Bruxelles. Une route que Fabien Ferreri va parcourir pour être auditionné, mardi 10 octobre, devant une commission du Parlement européen. L'association Echauffour Environnement, dont il est le président, lutte depuis 2021 contre le parc éolien Voltalia, implanté sur la commune ornaise. Fabien Ferreri s'offusque notamment, et c'est le sujet de discussion à Bruxelles, du bruit émis par les éoliennes.

"La nuit, à Echauffour, on n'a aucun bruit, c'est d'un calme olympien. Donc quand vous avez le bruit d'une éolienne qui tourne, vous n'entendez que ça, explique-t-il. Ce n'est pas une question de très fort ou pas, c'est la façon dont le bruit se manifeste. Quand vous avez une goutte d'eau qui goutte dans la salle de bains à côté de votre chambre, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais vous devenez dingue et vous ne dormez plus. C'est exactement la même chose."

40 témoins de toute la France

En plus de présenter son quotidien, Fabien Ferreri livrera également le témoignage d'une quarantaine de Français des quatre coins du pays. "J'ai des témoignages de gens dans la Somme qui dorment dans leur cave parce que leur chambre est acoustiquement impossible à dormir, confie-t-il. Dans toute l'Europe, les gens à proximité de ces machines souffrent du bruit."

Un seuil pour calculer le bruit que fait une éolienne existe pourtant. Seulement, ce seuil est le même peu importe l'endroit où elles sont installées, que ce soit en zone périurbaine, au bord des autoroutes ou en pleine campagne, comme à Echauffour. Il appelle donc les députés européens à repenser la manière de mesurer le bruit des éoliennes.

Il félicite déjà le fait qu'un "simple riverain d'une centrale éolienne perdue au fin fond de la campagne française" soit appelé par le Parlement européen pour témoigner.