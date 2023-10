Place du commerce. Les centres Docks 76 et Saint-Sever en ébullition

Les centres commerciaux Saint-Sever et Docks 76 de Rouen ne chôment pas. De nombreuses ouvertures sont prévues dans les prochains mois à venir. Et il y a l'embarras du choix.

Les nouveautés des deux centres

En septembre, le studio photo LNR Production s'est installé aux Docks 76. Des shootings peuvent être effectués sur place avec des tirages. Récemment, la boutique Smile a aussi rejoint l'aventure après plusieurs venues lors des fêtes de Noël les années passées. En 2024, Snipes, spécialiste des sneakers, proposera quant à lui des modèles exclusifs. À Saint-Sever cette fois, le magasin de prêt-à-porter Only a ouvert et le 25 octobre ce sera au tour de New Yorker. Pour les gourmands, Crêp'eat, spécialiste des crêpes, ouvrira en face de la Brioche Dorée et La casa de las Carcasas, expert des coques de téléphone, ouvrira à côté de Pimkie. Enfin, l'événement à ne surtout pas manquer, c'est l'ouverture du Primark qui devrait ouvrir à la fin de l'année. Une arrivée très attendue des clients depuis plusieurs mois.