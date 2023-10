Rouen. Feu d'appartement rue de Buffon : six personnes intoxiquées par les fumées

Les pompiers sont intervenus dans le centre-ville de Rouen au niveau de la rue de Buffon vers 10 h 50 samedi 7 octobre. Un feu d'appartement s'est déclaré au niveau du rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Aucune victime n'est à déplorer mais certains habitants ont été intoxiqués par les fumées.

Trois personnes transportées à l'hôpital

Trois personnes se sont retrouvées bloquées dans les étages. Elles ont ensuite été secourues par les soldats du feu à l'aide d'une échelle aérienne. Sur les six victimes légèrement intoxiquées par les fumées, trois, dont un homme et une femme de 22 ans ainsi qu'un homme de 52 ans ont été transportés à l'hôpital. Vers 12 h 15, des opérations de déblai et de ventilation se terminaient. L'incident a impacté sept appartements, nécessitant le relogement des habitants. 21 sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes via une lance à incendie.