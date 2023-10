Rouen. Suite de l'incendie des immeubles "Verre et Acier" : les écoles Pépinières ouvertes lundi ?

Quand rouvriront les écoles des Pépinières Saint-Julien de Rouen ? C'est la question qui se pose après le violent incendie qui s'est propagé au niveau des immeubles Verre et Acier dans ce quartier samedi 30 septembre. Dans un communiqué publié vendredi 6 octobre au soir, la Ville de Rouen se veut plutôt rassurante.

Une réouverture prévue lundi 9 octobre ?

Depuis l'incident, les abords du groupe scolaire ont été nettoyés. Un autre nettoyage approfondi incluant les extérieurs, les locaux et les matériels est encore prévu ce week-end. Sous réserve de ces résultats, "la Ville a pris la décision de rouvrir les écoles Pépinières Saint-Julien (maternelle et élémentaire) ce lundi 9 octobre". Les enfants pourront réintégrer leurs écoles lundi matin. La semaine prochaine, d'autres prélèvements dans le Groupe scolaire seront menés tout au long de la semaine prochaine. "Le moindre élément de nature à remettre en cause les conditions indispensables de sécurité sanitaire et civile nous amènerait à fermer le Groupe scolaire à nouveau", poursuit la Ville de Rouen.

Un numéro vert mis en place

À la demande du Maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, Rouen Habitat a fait appel à la société Séché Urgences Interventions pour mettre en place un numéro vert dédié à l'enlèvement des débris chez les particuliers ou dans l'espace public. Les habitants qui retrouvent sur leur terrain des retombées de l'incendie et du panache de fumée peuvent le composer : 0 800 000 430.

