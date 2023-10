Sotteville-lès-Rouen. Le nouveau skatepark Madeleine Larcheron va être inauguré samedi

Madeleine Larcheron, c'est le nom du nouveau skatepark de Sotteville-lès-Rouen. Il sera inauguré samedi 7 octobre au bois de la Garenne. Pour valoriser les jeunes espoirs de cette discipline, la municipalité a décidé de mettre en lumière cette jeune skateuse française âgée de 17 ans et membre de l'équipe de France. "On cherchait à ce que ce soit une figure jeune et féminine", indique le directeur de la communication de la municipalité Frédéric Borghino.

"Je suis très touchée et flattée"

Il y a deux mois, Madeleine Larcheron a appris la grande nouvelle. "Je suis très touchée et flattée car, même aux Etats-Unis, là où le skate est né, il n'y a pas de skatepark qui porte le nom de grands skateurs", livre-t-elle. "Je ne pensais vraiment pas que ce serait possible !", lance-t-elle avec étonnement.

Les JO 2024 en ligne de mire

Du haut de ses 17 ans, la jeune skateuse originaire de Paris a déjà un long palmarès. Elle commence à skater vers l'âge de 9 ans. A 12 ans, elle participe pour la première fois à des compétitions internationales. De fil en aiguille, la voilà à l'âge de 15 ans aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, reportés en 2021 à cause de la pandémie. Madeleine arrive à la 13e place sur les 20 candidats. Ambitieuse, elle fait aujourd'hui partie de l'équipe de France de skate et poursuit les compétitions. Son objectif : participer aux JO 2024 et "arriver en finale".

À noter que la jeune femme ne sera pas présente à l'inauguration car elle se trouve actuellement à Rome pour les championnats du monde de skate.

