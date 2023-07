Sotteville-lès-Rouen. Le nouveau skatepark inauguré à la rentrée prochaine

Depuis environ une semaine, une partie du Bois de la Garenne de Sotteville-lès-Rouen est en travaux. La raison : l'arrivée d'un chantier pas comme les autres, celui d'un skatepark. Ce projet est né il y a maintenant trois ans, grâce aux jeunes membres du conseil municipal d'enfants et du conseil de jeunes sottevillais, encadrés par des animateurs du service jeunesse de la Ville. Il se situe en haut du Bois de la Garenne, au niveau de l'avenue de la Libération.

"C'est un projet de skatepark qui a pour vocation d'être pratiqué par tous les sports de glisse"

"C'est un projet de skatepark en béton, qui a pour vocation d'être pratiqué par tous les sports de glisse comme le skate, les rollers, les trottinettes", indique Romain Scordino, conducteur de travaux pour la société Antidote skateparks, qui coordonne les opérations entre la mairie et les ouvriers. Sa fonction consiste à "mettre en application les plans du chantier, appliquer les modifications si besoin".

"On a fait un design hybride, dans le sens où il y a une partie avec des courbes, le bowl, et une partie qui correspond à des éléments qu'on peut retrouver dans la rue", détaille le professionnel. Au total, la Ville de Sotteville-lès-Rouen a déboursé 300 000 euros afin de créer la structure de 500 m2 composée d'un bowl, une table, un plan incliné, une pyramide, un manual pad (une sorte de podium), un rainbow (une rampe), un China banks (un mur incliné) et une fontaine.

"Nos méthodes de travail avec le béton sont spécifiques. Elles sont généralement importées des États-Unis parce qu'elles sont liées aux méthodes de construction de piscines, qui sont différentes des nôtres, indique le spécialiste Romain Scordino. Ça s'apparente plus à de la structure sur béton qu'à du coulage, d'où l'utilisation d'un outillage spécifique. C'est un savoir-faire à part."

Les jeunes Sottevillais investis dans la création du skatepark

Pour la création du skatepark de Sotteville-lès-Rouen, plusieurs jeunes ont participé à l'élaboration du projet. "On a eu beaucoup de travail, on a fait des visioconférences avec d'autres villes qui ont fait des projets similaires, on est aussi allés voir d'autres structures", précise Lylia El Kahlout, membre du conseil municipal d'enfants. "Je suis impatiente de pouvoir jouer dessus", livre la jeune fille. "Moi, je ne suis qu'en CM2 et donc on n'est pas exposés à de si longs projets. J'ai eu plus de responsabilités, ça m'a plu", confie Illissa Rahem, 11 ans.

Le nouveau skatepark sera inauguré au mois de septembre 2023.