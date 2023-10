Caen. Courir pour découvrir un commerce local, l'initiative de Katarina Collas

Et si courir n'était plus ennuyeux ? Pour beaucoup, la motivation est difficile à trouver pour enfiler ses chaussures et partir à l'aventure. Depuis 2019, Katarina Collas propose aux femmes de se regrouper pour aller courir ensemble, entre autres. "On part depuis une boutique précise, et on y revient. Le commerçant nous offre ensuite un petit ravitaillement, nous présente son concept et organise une tombola, ou une remise, afin de nous faire revenir", expose la Caennaise. Fromagerie, boutique de vêtements, chocolaterie, institut de beauté… Les secteurs d'activité sont vastes.

Un noyau dur toujours présent

"Je me cherchais un sport sans esprit de compétition, à la cool", se remémore celle qui vivait à Orléans en 2017 quand elle a découvert ce concept. De retour sur ses terres, elle propose sa première sortie baptisée Run like a girl en janvier 2019. Une première qui a failli tourner au vinaigre. "Nous sommes en pleine crise des Gilets jaunes et le commerce où nous finissions notre route était tout proche de la préfecture. Le secteur était barricadé", se souvient, amusée, Katarina Collas. Lors de cette première sortie, une quinzaine de filles répondent présent. "Ce noyau est toujours là des années après." Maintenant, lors de chaque sortie, environ 25 femmes participent, un chiffre pouvant monter jusqu'à 48, selon la Caennaise. "En septembre ou en janvier, nous avons plus de monde car certaines souhaitent se remettre au sport, sourit-elle. En juin aussi, car c'est le retour des beaux jours." Et puis, courir en groupe, c'est aussi une question de sécurité pour certaines. "J'ai déjà eu des filles venant de Thury-Harcourt, s'étonne Katarina Collas. Elles ont peur de courir seules à la campagne, et notamment avec la présence de chasseurs."

Pas de compétition, au contraire

La bienveillance est de mise pour parcourir les quatre kilomètres de parcours en une trentaine de minutes que concocte minutieusement Katarina Collas, faisant du repérage au préalable. "Chacune va à son rythme, mais avec l'effet de groupe, tout le monde va au bout, ça motive." Et puis à la fin, il y a donc cet établissement à découvrir. Le 19 octobre prochain, le rendez-vous est donné à Entre Cop'in, à Bretteville-sur-Odon. Dans le futur, Katarina Collas aimerait organiser une soirée à la Cravate Solidaire ou bien au Dôme, sur la Presqu'île. Et multiplier les sorties aussi. Pour le moment, Run like a girl, c'est un jeudi par mois. Mais l'idée est de passer à deux sorties mensuelles, en proposant le samedi également.