Place du commerce. Une belle rentrée pour les commerçants

Cette nouvelle enseigne franchisée est située 142 rue Saint-Jean.Vivason est un centre spécialisé dans les appareils auditifs.

Vivason, installé en centre-ville, accompagne, conseille et appareille toutes les personnes souffrant de déficience auditive ou de surdité. Sa particularité est de proposer un bilan auditif gratuit et sans engagement. Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.