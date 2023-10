Le Havre. La réouverture des Bains des Docks, c'est cette semaine !

C'est officiel : la piscine des Bains des Docks, au Havre, rouvrira au public le vendredi 6 octobre, à partir de 14 heures. Les habitués attendaient avec impatience de connaître la date de réouverture, depuis le prolongement du chantier de rénovation, lancé en décembre 2022. Ces travaux, d'un montant de neuf millions d'euros, ont été menés par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et le gestionnaire de l'équipement, Prestalis.

Des nouveautés

Principale nouveauté : la création d'une zone de tisanerie (espace café) et détente, face à la cascade et la création d'un espace extérieur de restauration en période estivale, sur le solarium à l'étage. L'espace d'accueil et le circuit des baigneurs ont par ailleurs été revus, comme la zone balnéothérapie. Des jeux pour les 0-3 ans et les 4-8 ans sont venus garnir les espaces ludiques.

Inaugurée en 2008, cette piscine à l'architecture singulière, conçue par Jean Nouvel, nécessitait également un certain nombre de travaux techniques : la réfection de l'étanchéité de la toiture et du solarium, le remplacement des verrières et de la bâche thermique du bassin extérieur, l'amélioration du traitement d'air de l'espace balnéo, le remplacement de certains carrelages, la rénovation partielle des peintures, la modernisation des casiers, etc.

Les nouveaux tarifs avaient été communiqués en août.