Caen. Le marché locatif est bouché : quelles sont les raisons ?

Témoignages de néo-Caennais ayant eu mal à se trouver une location dans la ville.

Ils en ont directement fait les frais. À la recherche d'un logement à Caen, certains se sont vite rendu compte que l'aventure s'annonçait très complexe et qu'il fallait un coup du sort pour que le logement réponde à tous les critères principaux. Hugo Hamel est étudiant en deuxième année d'histoire à l'université de Caen. Comme beaucoup d'étudiants, il est touché par cette difficulté locative car il doit trouver un logement dans l'urgence, sans un budget important.

Habitant à Alençon, Hugo Hamel souhaitait donc se trouver un logement proche de son campus. Si l'an passé il bénéficiait d'une chambre au Crous, cette année, il a essuyé sept refus sur sept sites différents. La raison ? "Je ne sais pas, car pourtant je suis boursier. C'est juste qu'il n'y a pas assez de places pour tous les candidats", regrette-t-il.

Pas de logement avant la rentrée

Arrivé la mi-août, il se résigne à devoir chercher autre chose. Particuliers, agences immobilières, bailleurs sociaux… "J'ai répondu à au moins une cinquantaine d'annonces", assure-t-il. Les jours avancent, la rentrée approche, et rien ne se décante. "Je commençais à avoir peur, c'était une grande période de stress." Une solution avait tout de même été trouvée, dormir chez un ami. "Mais ça ne pouvait qu'être provisoire, je n'allais pas rester éternellement chez lui." Et puis la veille de la rentrée, enfin la bonne nouvelle. "J'ai visité un appartement, et le jour même, j'ai signé les papiers et j'ai emménagé." Une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. "J'ai pris ce qu'il y avait, donc je me retrouve à 30 minutes de bus de l'université, avec un logement au-dessus de mon budget." Conséquence, "je suis obligé de demander à mon père de faire des sacrifices, et je me restreins en faisant les courses, je garde mon argent pour le strict nécessaire".

Prendre "ce qu'il y a"

Devoir faire une croix sur certains critères pourtant établis à l'avance, c'est le sort de la plupart des chasseurs d'appart. C'est le cas de Christopher Bourget. S'étant dégoté un emploi sur Caen, il avait un mois pour se trouver un lieu où vivre. À l'affût de la moindre nouvelle annonce sur Internet mais essuyant beaucoup de réponses négatives, ou pire, de non-réponses, il n'est parvenu à visiter que trois logements. "Il me restait deux semaines pour trouver, je n'ai pas eu le coup de cœur mais, comme mon dossier a été accepté, je l'ai pris", relate-t-il.

"Beaucoup sont contraints de prendre 'ce qu'il y a', ou au moins de faire des sacrifices sur ce qui les dérange le moins : la localisation, le nombre de pièces, le budget, ou sur la qualité énergétique", affirme Aurélien André, patron d'Agent.cie. Et Christopher Bourget ne déroge pas à la règle. "Il est un peu plus loin de mon travail que prévu, c'est un immeuble plutôt ancien, et je me retrouve avec une centaine d'euros au-dessus de mon budget", concède-t-il. Déjà, il "réfléchit à déménager", et se donne quelques mois pour s'investir à nouveau dans une recherche d'un appartement plus en adéquation avec ses envies. Et ce n'est pas le préavis d'un mois lié au placement de la ville en zone tendue qui sera pour le desservir.